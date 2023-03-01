Генералу таможенной службы России дали 10 лет колонии по делу о покровительстве контрабандистам. При обысках у него нашли 600 тысяч евро, 600 тысяч долларов и килограмм золота

Дорогомиловский районный суд Москвы приговорил генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы (ФТС) Александра Кизлыка к десяти годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает «Интерфакс».

Суд запретил бывшему начальнику управления таможенных расследований и дознания ФТС занимать должности в органах государственной власти в течение трех лет. Также Кизлыка лишили звания генерал-лейтенанта таможенной службы, чина советника юстиции второго класса и государственных наград.

Заместителя Кизлыка Алексея Серебро суд приговорил к семи годам колонии. Кроме того, замглавы Внуковской таможни Константин Мишин и старший дознаватель по особо важным делам Домодедовской таможни Андрей Шурыгин получили по пять лет колонии, а замначальника Домодедовской таможни Юрий Черкашин — шесть лет. Всех фигурантов дела признали виновными в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии обвинения, Александр Кизлык и другие фигуранты дела в 2018-2019 годах помогали уйти от ответственности людям, которые занимались контрабандой валюты. Следствие установило, что бюджету РФ причинен ущерб на более чем 25 миллионов рублей.

Один из эпизодов уголовного дела связан с тем, что сотрудники ФТС помогли уйти от ответственности за контрабанду супруге посла РФ в Кении Дмитрия Максимычева. Как утверждал источник «Интерфакса», женщина пыталась незаконно ввезти в Россию более 50 тысяч долларов.

Александра Кизлыка задержали в декабре 2019 года. При обысках у него нашли 600 тысяч евро, 600 тысяч долларов, золотые слитки весом более килограмма и часы премиальных брендов, говорили в Следственном комитете. Происхождение денег и предметов генерал ФТС объяснить не смог. Кизлык не признал вину.

В феврале 2021 года суд по иску прокуратуры обратил в доход государства имущество Кизлыка и его жены на 150 миллионов рублей. В прокуратуре говорили, что стоимость имущества превысила официальные доходы супругов.

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