Журналистку Юлию Старостину, помогавшую беженцам из Украины, оштрафовали на 50 тысяч рублей за «дискредитацию» армии

Тверской районный суд Москвы, рассмотрев административный протокол о «дискредитации» армии, составленный на журналистку Юлию Старостину, назначил штраф 50 тысяч рублей. Об этом сообщил корреспондент «Медиазоны» из зала суда.

В «дискредитации» армии Старостину обвинили из-за интервью телеканалу «Дождь», во время которого она, в частности, сказала, что чувствует свою ответственность за войну, а также рассказала о татуировке с фразой «сильнее войны».

Юлия Старостина сотрудничала с «Проектом», The Bell, РБК и «Медузой». После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину она занялась помощью украинским беженцам.

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

После составления административного протокола Старостина, которая с апреля 2022 года собирала и отвозила гуманитарную помощь в пункты временного размещения беженцев, сообщила, что временно прекратит волонтерскую деятельность.

О волонтерской деятельности Старостиной

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О волонтерской деятельности Старостиной

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