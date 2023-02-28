В Дагестане на пляже нашли скелеты 18 человек. Это может быть захоронение 1930-х годов

В Дагестане во время строительных работ на пляже Джами на берегу Каспийского моря нашли человеческие останки, пишет РИА Новости со ссылкой на управление МВД по республике.

В управлении Следственного комитета по Дагестану «Кавказ.Реалии» сообщили, что на пляже были обнаружены 18 человеческих скелетов. «Предположительно, это останки 30-х годов XX века», — сказали в пресс-службе ведомства.

По данному факту началась проверка, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления СК по Дагестану.

Телеграм-канал «Онлайн Дагестан» опубликовал фото найденных останков и сообщил, что в некоторых черепах заметны отверстия — возможно, от пуль.

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