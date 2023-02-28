РБК: в Москве умер бывший банкир Петр Чувилин. Он был одним из ключевых свидетелей по делам полковника Захарченко и «короля госзаказа» Маркелова

В Москве в частной медицинской клинике умер бывший банкир Петр Чувилин — один их ключевых свидетелей по делу полковника Захарченко. Об этом РБК рассказал источник из окружения Чувилина.

27 февраля телеграм-канал ВЧК-ОГПУ сообщил, что Чувилин умер «при странных обстоятельствах». Собеседник РБК утверждает, что бывший банкир проходил лечение в стационаре частной клиники. «Он долго болел и у него развился сепсис», — утверждает источник издания.

Чувилин — бывший вице-президент Инкредбанка и совладелец Столичного торгового банка (СТБ), бывший советник главы Чечни Рамзана Кадырова. В 2014 году Чувилин стал фигурантом дела о мошенничестве. По версии следствия, за пять миллионов долларов он и два других фигуранта дела пообещали урегулировать конфликт банка «Европейский экспресс» с Центробанком. В 2016 году Чувилина приговорили к четырем годам колонии.

После приговора бывший банкир стал одним из ключевых свидетелей по делу бывшего полковника МВД . Как писал «Росбалт», Чувилин рассказал следователям, что он и его партнер по бизнесу Герман Горбунцов платили Захарченко по 150 тысяч долларов в месяц за «прикрытие по линии МВД».

Показания Чувилина фигурировали в деле «короля госзаказа» , которого судили вместе с Захарченко. Он получил восемь лет и штраф в 500 миллионов рублей. Кроме того, бывший банкир давал показания в рамках дела о , отмечает РБК. Это дело также связывали с полковником Захарченко.

В 2018 году Чувилин был освобожден из колонии условно-досрочно.

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