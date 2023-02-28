«Предупреждаю, что обязан составить рапорт». Опубликовано видео «нарушения», из-за которого Алексея Навального впервые отправили в ШИЗО
Правозащитный проект Gulagu.net опубликовал видео, снятое в августе 2022 года в колонии ИК-6 во Владимирской области, где содержится политик Алексей Навальный. Запись сделана на нагрудную камеру сотрудника колонии.
На видео сотрудник фиксирует короткие рукава на робе политика. «Опять нарушаем, — говорит он, обращаясь к Навальному, — Это не дело, предупреждаю вас, что обязан составить рапорт за нарушение формы одежды».
Навальный в ответ говорит, что роба ему просто мала.
Как отмечает Gulagu.net, это «нарушение» стало одним из оснований для последующего водворения Навального в ШИЗО.
С августа 2022 года Навального отправляли в ШИЗО 11 раз; в общей сложности он провел там больше ста дней. Это происходило по надуманным поводам или незначительным нарушениям — например, за то, что политик не вовремя умывался или ходил без куртки.
В начале февраля стало известно, что политика переводят в помещение камерного типа на максимально возможный срок — полгода.