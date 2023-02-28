Под Мурманском разбился вертолет Ми-8

При крушении вертолета Ми-8 пострадали не менее четырех человек, сообщили «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«Вертолет разбился неподалеку от площадки Ловозеро. На борту находилось восемь человек. Как минимум, четверо получили травмы», — сообщили «Интерфаксу».

По словам источника ТАСС, вертолет выполнял гражданский рейс и разбился в трех километрах от аэропорта Мурманска при заходе на посадку.

В МЧС России заявили, что вертолет совершил жесткую посадку в Мурманской области. По предварительным данным, на борту находилось 9 человек, из которых трое — члены экипажа. Никто не погиб. Пассажиров вертолета везут на снегоходах в село Ловозеро.

Mash пишет, что среди пассажиров Ми-8 ребенок. Пилот вертолета тяжело ранен, еще два человека получили легкие травмы. Причиной аварии могла стать сильная пурга. ТАСС со ссылкой на авиационные службы сообщает, что к аварии могла привести ошибка пилотирования или отказ техники.

В «Вологодском авиапредприятии», которому принадлежит вертолет, заявили, что на борту Ми-8 находились пять пассажиров и трое членов экипажа. Никто из них не пострадал. В свою очередь в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) Ловозерского района рассказали, что госпитализированы два человека: пилот с серьезной черепно-мозговой травмой и пассажир с сотрясением мозга.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

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