Евпатория из-за аварии осталась без водоснабжения. В городе отменены занятия в школах, закрыты детские сады

В Евпатории произошла авария на магистральном водопроводе, без воды остались около 700 жилых домов, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство информации аннексированного Крыма.

В приостановили занятия в школах, временно не работают детские сады. Власти обещают, что в Евпатории и расположенных рядом с ней поселках будут организованы мобильные пункты раздачи воды.

В заявлении министерства информации говорится, что авария затронула более 120 тысяч человек, то есть все население городского округа Евпатория.

Также из-за аварии, сообщили власти аннексированного полуострова, нарушено водоснабжение города Красноперекопск, расположенного примерно в 100 километрах от Евпатории.

Причины произошедшего пока не уточняются.

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До 2014 года Крым около 85% воды получал из Днепра по Северо-Крымскому каналу. После аннексии полуострова канал был перекрыт, в последующие годы Крым периодически сталкивался с дефицитом водных ресурсов, из-за которого, в частности, вода в жилые дома подавалась по графику.

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