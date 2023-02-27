В Приморье отменили приговор депутату от КПРФ, осужденному на 13 лет колонии по делу о растлении малолетнего. Политик утверждает, что дело сфабриковали

Приморский краевой суд отменил приговор депутату законодательного собрания Приморского края от КПРФ Артему Самсонову по делу о растлении малолетнего.

Как сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Елена Оленева, приговор отменили в ходе апелляции, а дело Самсонова направили на новое рассмотрение. Суд также изменил меру пресечения депутату: его освободили из следственного изолятора, отправив под домашний арест.

Лидера коммунистов Владивостока Артема Самсонова задержали в ноябре 2021 года. По версии следствия, подозреваемый, находясь на территории базы отдыха «Лазурный берег» во Владивостоке, при общении с 11-летним ребенком демонстрировал ему предмет интимного характера и рассказывал о его предназначении. В суде стало известно, что речь идет о фаллоимитаторе.

В сентябре 2022 года районный суд Владивостока приговорил Самсонова к 13 годам колонии строгого режима. Депутата признали виновным в «иных действиях сексуального характера» в отношении малолетнего (пункт «б» части 4 статьи 132 УК РФ).

Самсонов вину не признал, заявив, что дело против него сфабриковали. В КПРФ уголовное преследование депутата назвали политическим заказом, связав его с успехом партии на выборах в Заксобрание края в 2021 году и нежеланием допускать лидера коммунистов Владивостока к выборам в городскую Думу в 2022 году. В ходе апелляции Самсонов продолжил настаивать, что дело было сфабриковано, пишет «Интерфакс».

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О деле Артема Самсонова

Во Владивостоке задержали главу горкома КПРФ Артема Самсонова. В СК заявили, что он показал 11-летнему ребенку «предмет интимного характера»

О деле Артема Самсонова

Во Владивостоке задержали главу горкома КПРФ Артема Самсонова. В СК заявили, что он показал 11-летнему ребенку «предмет интимного характера»