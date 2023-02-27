Режиссера Всеволода Лисовского снова арестовали на 15 суток. Накануне закончился срок его первого ареста

Суд в Москве арестовал режиссера «Театра переходного периода» Всеволода Лисовского на 15 суток по обвинению в неповиновении полиции, сообщает дочь режиссера Ева Лисовская.

«Суд закончился. Приговор — 15 суток. Суд отказался принять доказательства невиновности папы со стороны защиты: свидетелей не вызвали, от видео, которые подтверждали, что папа не выходил за пределы Сахарово, отказались», — написала Лисовская.

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Всеволода Лисовского задержали утром 10 февраля 2023 года. Вечером того же дня суд назначил режиссеру 15 суток ареста по протоколу о неповиновении сотрудникам полиции. Его отправили отбывать срок в Центр временного содержания мигрантов в поселке Сахарово. Лисовский должен был выйти на свободу 26 февраля, однако полицейские задержали его на выходе из спецприемника. К вечеру того же дня стало известно, что на режиссера составили новый протокол о неповиновении полиции. Ева Лисовская писала, что основанием для этого стало то, что ее отец отказался садиться в полицейскую машину.

В мае и сентябре 2022 году Лисовского дважды задерживали во время показа спектакля по пьесе немецкого драматурга Бертольда Брехта «Страх и отчаяние в Третьей империи». В ноябре суд оштрафовал режиссера на 50 тысяч рублей по протоколу о «дискредитации» российской армии.

О творчестве Лисовского

В Москве прошли подпольные спектакли «Секс как утопия» и «Эдем, Эдем, Эдем». Вы, конечно, их вряд ли видели — зато можете почитать репортаж «Медузы»

О творчестве Лисовского

В Москве прошли подпольные спектакли «Секс как утопия» и «Эдем, Эдем, Эдем». Вы, конечно, их вряд ли видели — зато можете почитать репортаж «Медузы»