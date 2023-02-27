ФСБ заявила, что задержала двух жителей Севастополя, шпионивших для СБУ

Два гражданина России задержаны в аннексированном Севастополе по подозрению в сотрудничестве в качестве «наводчиков» со Службой безопасности Украины, заявили в ФСБ.

Задержанные — жители Севастополя 1979 и 1995 годов рождения. Их имена не называются. По данным спецслужбы, они по собственной инициативе «установили связь с украинскими спецслужбами с целью передачи информации за денежное вознаграждение о расположении объектов Минобороны РФ».

Как утверждается, первый подозреваемый успел отправить разведданные по электронной почте. Второй же лишь «подтвердил свои намерения о конфиденциальном сотрудничестве со Службой внешней разведки Украины в телефонном разговоре, однако передать данные не успел по независящим от него обстоятельствам».

Задержанные отправлены в СИЗО сроком на два месяца. Одному вменяется госизмена (наказывается лишением свободы на срок до 20 лет), второму — установление сотрудничества на конфиденциальной основе с иностранным государством (наказывается лишением свободы на срок до восьми лет).

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По данным правозащитного объединения «Первый отдел», в 2022 году по подозрению в госизмене были задержаны как минимум 20 человек, а по этой статье вынесены 11 приговоров.

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