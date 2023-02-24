Минобороны Великобритании: Россия рассчитывает истощить Украину долгим конфликтом

Министерство обороны Великобритании заявило, что Россия рассчитывает истощить украинские вооруженные силы долгим конфликтом.

В своем ежедневном обзоре ведомство напоминает, что первоначальные планы России включали оккупацию всей Украины и смену руководства страны. В апреле, говорится в сводке, российским властям стало очевидно, что план провалился, после чего было принято решение сконцентрировать усилия военных на захвате Донбасса.

Однако в последние недели, пишет Минобороны Великобритании, Россия снова сменила свою стратегию, и, вместо захвата новых территорий, решило сконцентрироваться на «деградации» украинских вооруженных сил. По версии ведомства, российское руководство, вероятно, рассчитывает, что преимущество России в численности населения и ресурсах в условиях долгосрочного конфликта в конечном итоге истощат Украину.

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

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