Байден: Украина никогда не будет победой для России

Президент США Джо Байден высказался о войне России с Украиной в годовщину российского вторжения. Высказывания американского лидера опубликованы на его странице в твиттере.

«Сегодня, спустя год после того, как [на украинскую территорию] начали падать бомбы, Украина по-прежнему независима и свободна. От Херсона до Харькова — украинские бойцы отвоевывают свою землю. И более чем на половине территории, которую Россия захватила в прошлом году, вновь гордо развевается украинский флаг», — заявил Байден.

«Сегодня я повторю то, что сказал год назад, когда Россия вторглась в Украину. Диктатор, стремящийся восстановить империю, никогда не сотрет любовь народа к свободе. Жестокость никогда не сломит волю свободных. И Украина никогда не будет победой для России. Никогда», — также сказал президент США.

По последним данным Института мировой экономики (IFW) в немецком городе Киль, США стали лидером по объему поддержки Украины после полномасштабного российского вторжения.

В декабре 2022 года Владимир Зеленский посетил США с первым зарубежным визитом с начала полномасштабной войны. 20 февраля 2023-го, за несколько дней до годовщины российского вторжения, Джо Байден приехал в Киев. Это был первый визитом президента США в Украину за 15 лет.

В январе 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, за последний год заслуживший репутацию наиболее пророссийского из лидеров стран ЕС, заявил журналистам, что, по его мнению, Россия хочет превратить Украину в «неуправляемые руины», чтобы Запад не мог представить ее как свой «приз».

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