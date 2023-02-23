У здания посольства Швейцарии в Москве нашли «предметы, похожие на гранаты». Вероятно, это гранаты для страйкбола

Полиция оцепила посольство Швейцарии в Москве после того, как возле здания дипломатической миссии нашли пакет с «предметами, похожими на гранаты РГД-5». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сотрудник службы безопасности нашел прозрачный пакет, когда обходил территорию посольства в переулке Огородной Слободы, пишут российские таблоиды Baza и Mash. На место прибыли полицейские и саперы.

Рядом с первым пакетом нашли еще один, в котором, предварительно, лежали «страйкбольные шары, наполненные горохом», сообщил источник ТАСС. Телеграм-канал Shot, связанный с Life, утверждает, что в пакете находятся горошины, которые выглядят как страйкбольные шарики.

Судя по видео Shot, такие же горошины находились в одной из разобранных гранат. Издание Readovka заявило, что саперы нашли в гранатах «обычный горох». И шарики, и горох — популярный наполнитель для страйкбольного оружия.

Источник ТАСС сообщил, что страйкбольные шарики не представляют опасности, а остальные находки отправят на экспертизу.

Посольство Швейцарии отказалось комментировать ТАСС случившееся.