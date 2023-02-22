Задержан подозреваемый в поджоге гостиницы в Москве. Жертвами пожара стали семь человек

Задержан мужчина, подозреваемый в поджоге гостиницы в Москве, приведшем к гибели семи человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ СУ Следственного комитета по Москве.

Никаких подробностей о личности задержанного в СК не сообщили, лишь отметив, что он является уроженцем Белгородской области. По версии следствия, поджог он совершил «из-за неприязни к жильцам общежития».

Как пишет Mash, подозреваемого зовут Юрий Хомченко, ему 59 лет. Уголовное дело расследуется по статьям об убийстве двух или более лиц и об умышленном уничтожении имущества общеопасным способом.

Пожар в гостинице «Москабельмет» на Международной улице в Москве произошел вечером 21 февраля. В результате инцидента погибли семь человек, в том числе двое детей, еще 11 пострадали. Из здания эвакуировали 200 человек.

По данным телеграм-канала «112», и. о. главы московского МЧС Иван Ткаченко, направляясь к месту пожара на служебной машине, попал в ДТП. Его госпитализировали с сотрясением мозга и переломом ноги.