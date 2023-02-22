В приграничном городе Шебекино в Белгородской области в результате обстрела загорелся торговый центр. Один человек ранен

В Белгородской области под обстрел попал город Шебекино, расположенный на границе с Украиной. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Российские телеграм-каналы утверждают, что в течение 22 февраля город дважды попал под обстрел. Гладков также опубликовал о случившемся в Шебекино два сообщения с разницей примерно в 45 минут, но из них неясно было ли два обстрела или это последствия одного удара.

По информации губернатора, часть снарядов ВСУ попала по частному сектору Шебекина: в трех домах выбиты окна, посечены заборы и фасады. Другая часть снарядов повредила торговый центр, где произошел пожар.

Судя по фотографии, которую опубликовал Гладков, загорелось здание, где находится детский супермаркет «Бэмби».

По предварительной информации, в результате обстрела торгового центра один местный житель получил осколочные ранения. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

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Власти приграничных регионов России, в том числе Белгородской области, ежедневно сообщают об обстрелах. По их словам, удары наносятся со стороны Украины.

В Белгородской области введен средний уровень реагирования и действует желтый уровень террористической опасности.

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