The Wall Street Journal: США введут санкции против почти 200 российских компаний и граждан

Администрация президента США планирует ввести новые санкции в отношении примерно 200 российских физических и юридических лиц в течение недели, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

По словам собеседника газеты, знакомого с ситуацией, новый пакет санкций затронет, среди прочих, нескольких российских губернаторов и членов семей высокопоставленных чиновников. Помимо этого, ограничения коснутся технологических компаний и предприятий, связанных с оборонной промышленностью РФ, а также фирм, участвующих в схемах обхода санкций.

Также издание со ссылкой на заявления официальных представителей стран Запада отмечает, что новые ограничения в большей степени будут ориентированы на закрытие лазеек в санкционном режиме, поскольку наиболее эффективные санкции, которые могли повлиять на способность России финансировать войну, уже были приняты.

Газета также приводит слова заместителя министра финансов США Уолли Адейемо, который заявил, что страны «Большой семерки» и Евросоюз намерены использовать все доступные экономические инструменты, чтобы пресечь любые попытки РФ обойти ограничения. В частности, он сказал, что компаниям, сотрудничающим с Россией, придется выбирать между тем, чтобы продолжить вести дела «с коалицией, представляющей половину мирового ВВП», или продолжить оказывать материальную поддержку РФ.

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К годовщине начала полномасштабной войны в Украине новые санкции против России также готовится ввести и Евросоюз. В десятый пакет санкций, по данным Bloomberg, планируется включить ограничительные меры в отношении нескольких крупнейших российских банков. Кроме того, ЕС планирует расширить персональные санкции, а также вести торговые ограничения на товары, которые используют российские военные.

Помимо этого, пишет Politico, Евросоюз планирует ужесточить требования к авиакомпаниям, выполняющим нерегулярные рейсы в Россию и из нее, чтобы исключить возможность обхода санкций.

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