У берегов Краснодарского края затонул сухогруз с мраморной крошкой. Экипаж спасли

В Черном море у побережья Краснодарского края 21 февраля потерпел крушение сухогруз Seamark, следовавший под флагом Коморских островов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

Судно перевозило 3,5 тысячи тонн мраморной крошки. На борту находились 11 членов экипажа, все граждане России.

Как отмечается, сухогруз переломился в условиях шторма. Высота волн в районе крушения достигала трех метров.

В МЧС заявили, что всех членов экипажа уже благополучно подняли на спасательные судна. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

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