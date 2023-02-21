«Роскосмос» решил продлить эксплуатацию МКС до 2028 года. Ранее сообщалось, что российский сегмент станции планируют закрыть

Президиум научно-технического совета «Роскосмоса» одобрил продление срока эксплуатации российского сегмента Международной космической станции (МКС) до 2028 года, сообщает «Интерфакс».

Ранее решение о продлении эксплуатации МКС принял совет главных конструкторов госкорпорации. Теперь, заявили в «Роскосмосе», госкорпорация подготовит и передаст в правительство документы для одобрения продолжения работы российского сегмента станции.

Действующее соглашение об эксплуатации МКС истекает в 2024 году. В июле 2022 года новый на тот момент глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявлял, что Россия собирается выходить из проекта МКС после 2024 года и строить собственную станцию. Однако осенью 2022 года исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев сообщил, что госкорпорация направила в правительство РФ документы для одобрения продолжения работы российского сегмента МКС минимум до 2028 года.

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Российская сторона за последние несколько лет неоднократно говорила, что может не продлить эксплуатацию своего сегмента МКС после 2024 года. В то же время в «Роскосмосе» говорили и о возможности сохранить присутствие на МКС, одновременно работая над созданием собственной станции. В 2021 году сообщалось, что директор NASA Билл Нельсон предлагал российской стороне продлить эксплуатацию МКС до 2030 года, и в «Роскосмосе» согласились с этим предложением.

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