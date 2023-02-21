На основателя Conflict Intelligence Team Руслана Левиева и журналиста Майкла Наки завели новые дела о «фейках» про армию

Против основателя Conflict Intelligence Team Руслана Левиева (Руслан Карпук) возбудили второе уголовное дело о «фейках» про российскую армию. Об этом он сообщил в своем твиттере.

Согласно постановлению о возбуждении дела, Левиева обвиняют в распространении «заведомо ложной информации» по мотивам политической ненависти, что предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы.

В постановлении также уточняется, что основанием для дела послужили слова Левиева в эфире ютьюб-канала «Популярная политика» о российских обстрелах гражданской инфраструктуры Украины, в том числе детской больницы в Мариуполе. В качестве опровержения приводится позиция Минобороны РФ, которое утверждает, что население Украины и гражданская инфраструктура страны не являются целью обстрелов.

Помимо этого, 21 февраля стало известно о новом деле по статье о «фейках» в отношении журналиста Майкла Наки: «Пока Путин рассказывает, что не будет охоты на ведьм, не будут сводить счеты с теми, кто сделал шаг в сторону — на меня второе дело завели!» — написал Наки. Что именно стало поводом для дела, он не уточнил.

Первое дело по статье о «фейках» против Руслана Левиева возбудили вскоре после начала полномасштабной войны в Украине. В мае его заочно арестовали. Тогда же стало известно, что вторым обвиняемым по этому делу проходил Майкл Наки, которого суд заочно арестовал спустя несколько дней. Наки покинул Россию летом 2021 года, а Левиев — после начала войны.

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