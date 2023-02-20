Журналиста Филиппа Дзядко не пустили в Грузию

Главного редактора просветительского проекта Arzamas, бывшего главреда журналов «Большой город» и Esquire Филиппа Дзядко не пустили в Грузию. Об этом сообщил его брат, главный редактор телеканала «Дождь» Тихон Дзядко.

«Филиппа Дзядко, который почти год уже живет в Грузии, не пустили в страну без объяснения причин. Всю ночь его продержали в аэропорту. А теперь еще и пытаются отобрать телефон», — написал Тихон Дзядко в телеграме.

Телеканал «Дождь» уточнил, что Филипп Дзядко прилетел в Тбилиси из Вены. Его продержали в аэропорту всю ночь, сказав, что «зависла система», а утром сообщили, что ему отказано во въезде. Журналисту не объяснили причин этого решения и не выдали никаких документов, подтверждающих отказ во въезде.

В последние месяцы власти Грузии неоднократно без объяснения причин отказывали во въезде российским оппозиционным политикам, журналистам и активистам.

Среди прочих в Грузию не пускали Любовь Соболь, Дмитрия Гудкова, участницу Pussy Riot Ольгу Борисову, соучредителя фонда «Нужна помощь» Митю Алешковского и главу фонда «Насилию.нет» Анну Ривину.

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