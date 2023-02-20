Жительница Троицка открыла подарочную коробку с запиской на свое имя. Коробка взорвалась, девушка получила ожоги лица и рук

Жительницы города Троицк, который входит в границы Москвы, получила подарочную коробку, в которой оказалось самодельное взрывное устройство. При открытии оно сдетонировало. Девушка попала в больницу с ожогами лица и рук, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам собеседника агентства, подарочная коробка с именной запиской лежала в подъезде дома. Когда девушка, чье имя было в записке, попыталась открыть посылку, произошел взрыв.

По предварительным данным, в коробке находились две бутылки со средством для розжига и детонатор. Кто оставил коробку, пока неизвестно.

Как сообщили телеграм-каналы Shot и «112», пострадавшей 22 года. Она якобы увидела коробку со своим именем возле дома и решила открыть ее в подъезде. В результате девушка, по данным Shot, получила ожоги лица и левой кисти первой степени.

Как пишет Mash, сестра пострадавшей подозревает в преступлении мужчину, который пытался ухаживать за девушкой, а когда она его отвергла, стал ее преследовать. Baza сообщает, что в последний раз пострадавшая видела его в конце 2022 года.