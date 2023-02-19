Пять человек погибли в результате авиаудара по Дамаску. Сирия обвинила в атаке Израиль

Пять человек погибли и еще 15 пострадали в результате авиаудара по Дамаску и окрестностям города, сообщило сирийского государственное агентство SANA со ссылкой на «военный источник». Аналогичное сообщение опубликовало в своем фейсбуке Минобороны Сирии.

Согласно сообщению, Израиль обстрелял Сирию ракетами со стороны Голанских высот поздно вечером 18 февраля. Утверждается, что сирийские средства противовоздушной обороны сбили большинство ракет, но часть из них попали в жилые районы Дамаска и его окрестностей.

По данным Reuters, одна из ракет попала в жилой дом в районе Кфар-Суса по соседству с «большим охраняемым комплексом безопасности». Кроме того, пишет агентство, в результате обстрела повреждены несколько зданий в густонаселенном районе в центре Дамаска.

The Guardian со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека пишет, что удар пришелся неподалеку от иранского культурного центра. По данным правозащитников, погибли не менее 15 человек, в том числе мирные жители.

Военные Израиля не комментировали атаку и обвинения сирийской стороны. Как отмечает Times of Israel, обычно армия обороны Израиля такие ситуации не комментирует.

В последние месяцы Израиль усилил удары по аэропортам и авиабазам Сирии, чтобы помешать Ирану нарастить поставки оружия союзникам в Сирии и Ливане, пишет Reuters.

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Предполагаемый авиаудар Израиля произошел на фоне разрушительного землетрясения, которое произошло 6 февраля и затронуло Сирию и Турцию. По последним данным, в этих странах погибли более 46 тысяч человек: в Турции погибли более 40 642 человек, в соседней Сирии известно о гибели больше 5,8 тысячи человек. При этом данные по погибшим в Сирии не обновляли несколько дней.