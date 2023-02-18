В Турции и Сирии из-за землетрясения погибли больше 45 тысяч человек
Источник: Reuters
По последним данным, больше 45 тысяч человек погибли из-за землетрясения, произошедшего в Турции в начале февраля, сообщает Reuters.
В Турции, по данным властей, погибли 39 672 человека. В соседней Сирии известно о гибели больше 5,8 тысячи человек. В Сирии данные о погибших не обновляли несколько дней, отмечает Reuters.
6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7-7,8, которое затронуло провинции на юго-востоке страны, а также территории Сирии. К вечеру 17 февраля сейсмологи зафиксировали свыше 4,7 тысячи повторных толчков.