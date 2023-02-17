«Культура и кино могут быть вне политики, но только не когда это политика тотальной войны». Зеленский выступил на Берлинале

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 16 февраля выступил по видеосвязи на открытии 73-го Берлинского международного кинофестиваля.

В своей речи он упомянул Берлинскую стену, которая с 1961 по 1989 год разделяла Западный и Восточный Берлин. По словам Зеленского, сейчас такую же стену между Украиной и Европой стремится построить Россия, «чтобы отграничить Украину от собственного выбора и собственного будущего».

Офіс Президента України

Президент Украины также дал свой ответ на вопрос, должна ли культура во время войны оставаться вне политики.

Культура и кино могут быть вне политики. Но только не тогда, когда это политика агрессии. Не тогда, когда это политика массовых преступлений, убийств, террора, стремления уничтожить другие страны и другие народы. Когда это политика тотальной войны. То есть — политика нынешней России. В таких обстоятельствах и в такие времена — искусство не может быть нейтральным. Не может быть «вне».

Культура в такие времена делает выбор. Выбирает сторону. И либо разными способами говорит свое слово, чем борется и противодействует злу. Или — не замечает и молчит, чем, фактически, ему помогает.

Зеленский поблагодарил организаторов Берлинале, что на нынешний фестиваль «не допущены институты и персоны, поддерживающие Кремль, и фильмы, снятые при поддержке России».

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.