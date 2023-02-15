Белый дом заявил, что неопознанные объекты, которые три дня подряд сбивали военные, не представляли никакой угрозы

Три неопознанных летающих объекта, сбитые в минувший уикенд в воздушном пространстве США и Канады, по мнению американской разведки, не представляли никакой потенциальной угрозы. Об этом на брифинге заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

«Разведывательное сообщество рассматривает в качестве основной версии, что это были просто воздушные шары, запущенные с какой-либо коммерческой или благотворной целью», — цитирует его слова CNN.

Также, добавил представитель Белого дома, в настоящее время нет никаких оснований полагать, что сбитые объекты были связаны с разведывательной программой Китая.

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4 февраля у побережья Южной Каролины был сбит китайский аэростат, до этого несколько дней летавший в воздушном пространстве США. Белый дом заявил, что шар был оснащен оборудованием для радиоэлектронной разведки. В КНР утверждали, что аэростат использовался в метеорологических целях и случайно оказался на территории США, сбившись с курса.

10-12 февраля американские военные сбивали неопознанные летающие объекты, обнаруженные у берегов Аляски, над территорией Юкон в Канаде, а также над озером Гурон в Мичигане. В Пентагоне объяснили, что после обнаружения китайского шара-шпиона перенастроили радиолокационную систему, сделав ее более чувствительной.

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