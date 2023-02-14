Бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева выпустили из колонии. Он был приговорен к 11 годам по делу о незаконном освобождении криминального авторитета

Бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева освободили из исправительной колонии. Об этом сообщил его соратник, председатель политической партии «Социал-демократы» Темирлан Султанбеков, а также источник ТАСС в семье Атамбаева.

14 февраля судебная коллегия Верховного суда на закрытом заседании приняла решение направить на пересмотр дело в отношении Атамбаева, сообщает «Радио Азаттык». Пересмотреть дело по вновь открывшимся обстоятельствам попросили адвокаты бывшего президента.

В свою очередь Первомайский районный суд Бишкека разрешил Атамбаеву выехать из Кыргызстана на лечение. По словам Султанбекова, за последние годы здоровью 66-летнего Атамбаева был нанесен «сильнейший урон»: он нуждается в двух операциях и последующей реабилитации.

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

Алмазбек Атамбаев занимал пост президента Кыргызстана в 2011 — 2017 годах. В 2019-м с него сняли неприкосновенность, обвинив в коррупции и незаконном обогащении. Чтобы задержать бывшего президента, сотрудникам правоохранительных органов пришлось штурмовать резиденцию Атамбаева в селе Кой-Таш — его сторонники оказали сопротивление.

В отношении Атамбаева было возбуждено несколько уголовных дел. Его сторонник Темирлан Султанбеков утверждает, что в итоге бывший президент был оправдан по всем обвинениям.

В июне 2020 года суд в Бишкеке признал Атамбаева виновным в коррупции по из-под стражи криминального авторитета Азиза Батукаева. Бывшего президента приговорили к 11 годам колонии. Среди более чем 10 фигурантов дела только Атамбаев получил тюремный срок, пишет «Радио Азаттык».

Приговор бывшему президенту несколько раз пытались пересмотреть. В марте 2022 года Верховный суд оставил его в силе, но сейчас это решение отменили, возобновив производство по делу Атамбаева.