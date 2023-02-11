Правозащитники предложили обменять осужденного за «фейки» про армию Алексея Горинова на «пособников путинского режима», задержанных в ЕС

Инициативная группа «Мир. Прогресс. Права человека» предложила депутатам Европарламента организовать обмен муниципального депутата Алексея Горинова, отбывающего семилетний срок по делу о «фейках» про российскую армию, на «одного или нескольких из числа задержанных на Западе пособников путинского режима».

Обращение правозащитников изданию «Новая газета Европа» передала Елена Котеночкина — московский муниципальный депутат, которая проходит с Гориновым по одному уголовному делу.

В обращении говорится, что сейчас в России лишены свободы 529 человек, которых общество «Мемориал» признало политзаключенными. Отбор людей для обмена — «заведомо несправедливость», считают авторы обращения. Тем не менее, они призывают в первую очередь обратить внимание на Горинова из-за его состояния здоровья.

«У него обострился хронический бронхит. В 2016 году он пережил операцию и лишился одного легкого. Теперь мы боимся, что он не выйдет из тюрьмы живым», — говорится в письме.

Авторы предлагают обменять Горинова, например, на шеф-редактора «Sputnik Литва» Марата Касема, арестованного властями Латвии по подозрению в шпионаже и нарушении санкций ЕС.

Глава инициативной группы «Мир. Прогресс. Права человека» Лев Пономарев заявил «Новой газете Европа», что российская сторона может потребовать в обмен на Горинова десятки людей. «У нас нет сомнений — там десятки, если не сотни задержанных за шпионаж. <…> Потенциал для обмена определенно есть. Есть и прецеденты — недавно меняли Грайнер на Бута», — сказал Пономарев.

По его словам, «если первый обмен произойдет, то можно будет думать и о втором, и о третьем». Помимо Горинова, в своем письме правозащитники также выделяют российских оппозиционных политиков, находящихся в местах лишения свободы — Илью Яшина и Алексея Навального, которого авторы обращения называют «политическим заключенным № 1».

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В июле 2022 года суд в Москве приговорил муниципального депутата Алексея Горинова к семи годам колонии по делу о распространении «фейков» про российскую армию. Поводом стало то, что на одном из заседаний совета депутатов Горинов назвал войну войной. Этот приговор по статье о «фейках» стал первым в России, по которому обвиняемый получил реальный срок.

По делу также проходила муниципальный депутат Елена Котеночкина, которая согласилась с Гориновым на заседании совета депутатов. Она сейчас находится за границей. Ее заочно арестовали и объявили в международный розыск.

Горинов жаловался, что ему не оказывают медицинскую помощь в СИЗО и колонии. В начале января 2023 года депутаты Европарламента направили Горинову письмо поддержки. Под ним подписались 34 человека.

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