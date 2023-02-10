В Турции под завалами после землетрясения нашли двух погибших россиян

Российские спасатели, работающие на месте обрушения дома в провинции Хатай на юге Турции, обнаружили тела двух погибших граждан РФ — женщины и ребенка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

Ранее спасатели, прибывшие в Турцию для помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения, рассказали, что получили информацию о находящейся под завалами в городе Антакья семье россиян. Поисковые работы на месте обрушения продолжаются. Под завалами могут находиться еще один или два человека.

Ранее сообщалось о гибели еще одной россиянки - уроженки Нижневартовска, которая вместе с мужем и дочерью жила в провинции Адыяман. Ее супруга и маленькую дочь нашли живыми.

Согласно последним данным, число погибших в результате землетрясения в Турции и Сирии превысило 21 тысячу человек, еще более 78 тысяч человек получили ранения.

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