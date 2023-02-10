Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что системы противовоздушной обороны армии РФ «отразили очередную атаку ВСУ».

По его словам, над Брянским районом сбили беспилотник. Пострадавших и разрушений нет, отметил Богомаз.

Mash утверждает, что Вооруженные силы Украины второй раз за последние два дня атаковали Брянский международный аэропорт. По информации телеграм-канала, около 9:30 утра по местному времени в сторону аэропорта вылетела группа беспилотников со взрывчаткой. Дроны летели на малой высоте.

Днем ранее, 9 февраля, Александр Богомаз также сообщил, что системы ПВО сбили один беспилотник над Брянским районом. Он не уточнял, что стало целью атаки.

Аэропорт Брянска, как и многие другие аэропорты в центральной части и на юге России, закрыт с начала российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

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