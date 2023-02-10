Основательницу фонда «Свободная Бурятия» Александру Гармажапову объявили в розыск. Правозащитница предполагает, что на нее завели дело о «фейках» про армию

Министерство внутренних дел России объявило в федеральный розыск основательницу Александру Гармажапову. Об этом «Медиазоне» сообщила сама правозащитница.

Согласно карточке розыска, Гармажапову разыскивают по уголовному делу. По какой статье, неизвестно. По словам самой правозащитницы, уголовное дело против нее могли возбудить по статье о «фейках» про российскую армию. Ранее об этом писал телеграм-канал «Империя правды».

«Медиазона» обращает внимание, что в сообщении канала фигурировала почти правильная дата отъезда Гармажаповой из России. Месяц и день были верными, а год — нет. Сама правозащитница настаивает, что этих сведений не было в открытых источниках.

Летом 2022 года фонд «Свободная Бурятия» сообщил о возвращении из Украины 150 бурятских военных, отказавшихся воевать. Через несколько дней после этого Роскомнадзор заблокировал сайт фонда.

В ноябре Минюст РФ включил Александру Гармажапову в реестр «иностранных агентов». В данный момент правозащитница находится в Чехии.

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