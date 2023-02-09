В Улан-Удэ отменили концерт Дианы Арбениной

В столице Бурятии Улан-Удэ отменен концерт певицы, лидера группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной, который должен был состояться 21 февраля в ночном клубе Club 69.

В «Сибкассе», занимавшейся продажей билетов на выступление, изданию «Байкал-Daily» подтвердили, что концерт не состоится, но причину не назвали. При этом зрителям, желавшим попасть на мероприятие, заявили, что это произошло «из-за переоценки мест».

На сайте «Ночных снайперов» информация о концерте тоже отсутствует. Ближайшие выступления певицы запланированы на 22 и 23 февраля в Чите.

В 2014 году Диана Арбенина высказывалась против аннексии Крыма, а в апреле 2022-го исполнила на концерте в Челябинске антивоенную песню «Не молчи».

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