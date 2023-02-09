Иван Сафронов, приговоренный к 22 годам по обвинению в «госизмене», уволен с поста советника главы «Роскосмоса». Журналиста этапировали в колонию

«Роскосмос» уволил журналиста Ивана Сафронова с поста советника главы госкорпорации.

В ответе пресс-службы «Роскосмоса» на запрос РИА Новости сообщили, что Сафронов «уволен по пункту 4 части 1 статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации — в связи с осуждением к наказанию, исключающему продолжение прежней работы».

Мосгорсуд в сентябре приговорил Сафронова к 22 годам колонии строгого режима . К моменту приговора журналист, не признавший себя виновным, более двух лет сидел в СИЗО. 7 декабря апелляция защиты Сафронова была отклонена и приговор вступил в законную силу.

В «Роскосмосе» заявили, что с июля 2020 года, когда Сафронова задержали по делу о «госизмене», он числился сотрудником госкорпорации, но зарплату не получал, «поскольку в табеле учета рабочего времени ему проставлялись неявки».

8 февраля адвокат Сафронова Дмитрий Катчев сообщил порталу MSK1.RU, что журналист этапирован из СИЗО «Лефортово» в колонию. Куда именно отправлен Сафронов для отбывания назначенного судом наказания, по состоянию на 9 февраля неизвестно.

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