Прокурор потребовал приговорить Сергея Фургала к 23 годам колонии
Прокурор на суде над бывшим губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом потребовал приговорить обвиняемого к 23 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.
Присяжные 2 февраля признали Фургала виновным в организации двух убийств и покушения на убийство и не заслуживающим снисхождения. С учетом этого вердикта бывшему губернатору грозит до пожизненного лишения свободы.
Для трех других фигурантов дела Фургала — Марата Кадырова, Андрея Палея и Андрея Карепова — гособвинение запросило 10,5, 17 и 22 года колонии строгого режима соответственно.
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Сергей Фургал был избран губернатором Хабаровского края в 2018 году. На тот момент он был одним из немногих глав регионов, не представляющих «Единую Россию»; считалось, что его избрание не было одобрено Кремлем. Менее чем через два года его задержали.
Дело против Фургала и отказ властей судить его на территории Хабаровского края вызвало в регионе многотысячные протесты, которые продолжались несколько месяцев.
Фургал своей вины не признает и называет дело против себя сфабрикованным.