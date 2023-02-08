Адвоката Михаила Беньяша обвинили в распространении материалов «иноагентов» за репост из сатирического канала. Оперативник перепутал его с «Медузой»

Адвоката Михаила Беньяша обвинили в распространении материалов «иностранных агентов» из-за репоста из сатирического телеграм-канала «Neural Meduza». Об этом он сам написал в телеграме.

Беньяш опубликовал скрины протокола, составленного оперативником Краснодарского уголовного розыска Виктором Голубевым, исследовавшим его телеграм-канал. В протоколе говорится, что среди записей «выявлены сообщения и материалы», которые созданы «иностранными агентами».

В качестве примера одного из таких материалов в отчете приводится репост сообщения телеграм-канала Neural Meduza, в котором говорится, что «Кубань стала первой в истории женщиной-трансгендером».

Neural Meduza — сатирический телеграм-канал, который публикует придуманные заголовки новостей, которые генерирует нейросеть. Он не имеет никакого отношения к «Медузе».

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

Беньяша объявили «иностранным агентом» в октябре 2021 года. В качестве «иностранного финансирования» были названы три гонорара, официально полученные им за адвокатскую работу от организаций, также объявленных «иностранными агентами».

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