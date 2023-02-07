На Камчатке суд отменил приговор и отпустил из-под стражи сотрудников Кроноцкого заповедника, обвиненных в растрате

Камчатский краевой суд отменил приговор четырем ведущим сотрудникам Кроноцкого заповедника, обвинявшимся в растрате государственных средств, сообщает ТАСС.

Фигуранты — Дарья Паничева, Роман Корчигин, Оксана Терехова и Николай Поздняков — выпущены из-под стражи в зале суда под подписку о невыезде.

Дело возвратили на повторное рассмотрение в суд Петропавловска-Камчатского в ином составе.

В июле 2022 года сотрудников Кроноцкого заповедника приговорили к срокам от трех до пяти с половиной лет лишения свободы в колониях общего режима, признав виновными, признав виновными в растрате 454 миллионов рублей, выделенных из государственного бюджета на очистку территории от мусора. По версии обвинения, подозреваемые создали видимость утилизации отходов коммерческой фирмой, фактически захоронив мусор на заповедной территории и тем самым причинив значительный экологический ущерб.

Приговор вызвал значительный резонанс в экологическом сообществе. После судебного решения директор заповедника Петр Шпиленок подал в отставку. Сотрудников Кроноцкого заповедника поддержал губернатор Камчатки Владимир Солодов, а глава Минприроды РФ Александр Козлов заявил, что его ведомство будет настаивать на обжаловании приговора.

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