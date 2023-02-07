Мосгорсуд отказался вернуть лицензию «Новой газете». В апреле изданию исполнится 30 лет

Московский городской суд отклонил жалобу редакции «Новой газеты» на решение Басманного суда, который в сентябре 2022 года аннулировал свидетельства о регистрации самого издания и его проекта «Новая рассказ-газета».

«На рассмотрение каждой жалобы Мосгорсуд отвел по 5 минут. Причем еще до начала рассмотрения нашим журналистам было отказано в праве на съемку в здании суда, так как, по версии пресс-службы, „наш статус как СМИ не определен“. Так что для судейских клерков решения были явно предрешены еще до рассмотрения, — рассказали журналисты — С сегодняшнего дня решения о ликвидации регистрации СМИ „Новой газеты“ и „Новой рассказ-газеты“ вступили в силу — за 2 месяца до 30-летнего юбилея редакции».

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

Иски о лишении регистрации СМИ газеты и журнала, издававшихся редакцией «Новой газеты», подавал Роскомнадзор. Ведомство утверждало, что редакция якобы не предоставила властям в установленные сроки свой устав. При этом это требование появилось в законе несколькими годами позже, чем сама «Новая газета».

«Новая газета» приостановила свою работу 28 марта 2022 года до окончания «специальной операции на территории Украины». Часть журналистов уехали за границу и стали выпускать «Новую газету. Европа», а их коллеги, оставшиеся в России, запустили журнал «Новая рассказ-газета». Оба издания были заблокированы по требованию Генпрокуратуры РФ.

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