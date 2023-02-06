Под Калугой взорвался беспилотник

В Калужской области взорвался беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

По словам чиновника, инцидент произошел «в пять утра в лесу» недалеко от Калуги; беспилотник летел на высоте 50 метров. Звук взрыва слышали жители окраин города.

В результате инцидента никто не пострадал, ущерба гражданским и социальным объектам нет, заявил губернатор.

Что это был за беспилотник, Шапша не уточнил.

В октябре в Калужской области произошли сразу два инцидента с беспилотниками. Сначала один дрон взорвался над авиабазой Шайковка, где дислоцируются Ту-22М3, способные нести ядерное оружие. Спустя неделю на юге региона неопознанный беспилотник сбили средства ПВО.

В Калужской области с конца декабря использование беспилотников официально запрещено.

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