Ведущий «Россия-Культура» Флярковский возглавил Институт массмедиа РГГУ. Ранее эту должность занимал Сванидзе, призывавший прекратить войну

Ведущий телеканала «Россия-Культура» Владислав Флярковский назначен директором Института массмедиа и рекламы Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ). Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Флярковский окончил факультет журналистики МГУ в 1985 году. С 1991 работал на телеканале «Россия», а с 2015-го и по настоящее время ведет программу «Новости культуры с Владиславом Флярковским» на канале «Россия-Культура».

С 2010 года должность директора Институт массмедиа РГГУ занимал журналист Николай Сванидзе. Его уволили с поста в декабре 2022 года.

«Честно говоря, это все было ожидаемо. Потому что [происходит] общее выравнивание всех площадок… Конечно, на меня не могли не обратить внимания», — говорил Сванидзе «Новой газете Европа» после увольнения.

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

В ноябре президент РФ Владимир Путин исключил Николая Сванидзе, других журналистов и правозащитников из Совета по правам человека. На их места были назначены глава исполнительного комитета Общероссийского народного фронта Юлия Белехова, депутат из самопровозглашенной ДНР Елена Шишкина и военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.

Перестановки произошли накануне ежегодного совещания Путина и членов СПЧ. По данным «Коммерсанта», исключенный из совета Сванидзе хотел поднять на встрече «вопрос о фактическом запрете на антивоенные выступления и незаконной дискредитации противников войны».

В марте 2022 года Сванидзе был в числе членов комиссии по политическим правам СПЧ, которые призвали остановить войну в Украине.