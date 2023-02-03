В России молоко начинают продавать в килограммах. Вероятно, чтобы скрыть уменьшение объема продукта в упаковке

Российские производители молочной продукции стали чаще указывать на упаковках вес продукта, а не его объем. Внимание на это обратило РБК.

Аналитики сервиса «Продажи.рф» полагают, что таким образом производители пытаются замаскировать снижение объема товара в упаковке на фоне подорожания основного сырья для молокоперерабатывающих заводов. Из-за высокой плотности килограмм молока занимает около 970 миллилитров.

«Маркетологи хорошо представляют уровень знаний физики россиянами — большинство потребителей не догадываются, что килограмм молока меньше, чем литр. На этом играют, и в некотором смысле это вводит в заблуждение», — сказал председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин.

В то же время гендиректор Национального союза производителей молока Артем Белов отметил, что массового перехода к практике указывать на пакетах с молоком массу продукта вместо его объема пока не наблюдается, однако он также допустил, что некоторые производители могут прибегнуть к такому маркетинговому ходу, чтобы не поднимать цены в кризис и сделать уменьшение объема товара менее заметным для покупателей.

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Рост потребительских цен в России по итогам 2022 года составил 11,9%. Продовольственные товары в среднем подорожали на 10,3%. Сильнее всего увеличились цены на молоко и молочные продукты — на 15,2%. При этом, по данным Национального союза производителей молока, себестоимость производства молока в 2022 году выросла на 7–8% относительно предыдущего года.