Politico: в Пентагоне сомневаются, что власти Украины смогут отвоевать Крым в ближайшее время
Украинская армия вряд ли сможет отвоевать аннексированный Крым у российских войск в ближайшем будущем. С такой оценкой выступили четыре высокопоставленных чиновника Минобороны США на закрытом брифинге в комитете Палаты представителей по делам вооруженных сил.
С чем связана такая оценка, неясно, рассказали три источника Politico, знакомые с содержанием встречи. По их словам, в Пентагоне не верят, что у Украины есть или в ближайшее время появится возможность вытеснить российские войска с полуострова. Как утверждают собеседники издания, докладчики четко указали на это.
Четвертый источник Politico назвал содержание брифинга «более неоднозначным». По его словам, суть в том, что Украина, если она решится на операцию по возвращению Крыма, не может гарантировать себе успех.
В Пентагоне отказались комментировать эту информацию.«С точки зрения способности Украины бороться и отвоевать свою суверенную территорию, их превосходные результаты в отражении российской агрессии и постоянная адаптивность на поле боя говорят сами за себя», — отметила официальный представитель ведомства Сабрина Сингх.
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Власти Украины неоднократно заявляли, что война с Россией может быть закончена только после ухода РФ со всех оккупированных территорий, в том числе аннексированного в 2014 году Крыма. Представители украинской власти регулярно говорят о возможном проведении военной операции по возвращению Крыма.
США с момента аннексии называют Крым украинской территорией. При этом после полномасштабного вторжения России в Украину Вашингтон отказывался предоставлять Киеву средства, которые позволили бы наносить удары по целям на полуострове. Но в январе The New York Times сообщила, что в администрации президента США постепенно смягчают позицию по этому вопросу. По данным Reuters, Вашингтон готовит новый пакет военной помощи Киеву, куда включат ракеты GLSDB дальность, которых составляет 150 километров.