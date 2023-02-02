Квотербек клуба «Тампа-Бэй Бакканирс» Том Брэди объявил о завершении карьеры. Свое обращение по этому поводу 45-летний спортсмен разместил в соцсетях.

«Я ухожу. Окончательно», — заявил футболист, который уже объявлял о завершении карьеры год назад, однако затем вернулся на поле. Брэди поблагодарил семью, друзей, партнеров по команде и соперников за то, что помогли ему «воплотить в жизнь настоящую мечту».

Том Брэди считается величайшим игроком за всю историю американского футбола и одним из величайших спортсменов в США вообще. Он — семикратный победитель и обладатель рекордов по большинству значимых индивидуальных статистических показателей. Основную часть карьеры Брэди провел в «Нью-Ингленд Пэтриотс», выиграв с этим клубом Супербоул шесть раз. В 42 года он перешел в «Тампу» и в первый же сезон выиграл чемпионский титул с новым клубом.

Ровно год назад — 1 февраля 2022 года — Брэди уже объявлял о завершении карьеры, однако всего через полтора месяца заявил, что отыграет еще как минимум один сезон. Считается, что на уходе Брэди из спорта настаивала его жена, супермодель Жизель Бюндхен. Вскоре после того, как футболист возобновил карьеру, они развелись.

Последний сезон Брэди провел на относительно невысоком по своим меркам уровне. «Тампа» выбыла из борьбы за Супербоул в первом раунде плей-офф.

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