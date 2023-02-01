«Будут их жечь, конечно». В Кремле заявили, что денежные вознаграждения помогут уничтожать в Украине танки Abrams и Leopard

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что денежные вознаграждения, которые «представители бизнеса» и глава Забайкальского края Александр Осипов пообещали за подбитые в Украине танки Abrams и Leopard, будут способствовать уничтожению такой бронетехники.

«Будут их жечь, конечно, тем более, если будут такие поощрительные меры. Думаю, энтузиастов будет больше», — сказал Песков во время ежедневного брифинга (цитата по телеграм-каналу «Вы слушали Маяк»).

Вознаграждение, предложенное за танки Abrams и Leopard, которые западные союзники еще не передали Украине, по мнению Пескова, «свидетельствует о том единении, о желании всех в меру возможностей способствовать прямо или косвенно ходу , достижению основных целей».

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В конце января денежном вознаграждении за американские танки Abrams и немецкие Leopard объявила российская компания «ФОРЭС», специализирующаяся на оборудовании для нефтяных скважин, а также актер Иван Охлобыстин, сославшийся на инициативу «представителей крупного российского бизнеса». «ФОРЭС» оценила «первый трофейный уничтоженный» танк в пять миллионов рублей, а каждый последующий — в 500 тысяч рублей. Охлобыстин заявил о вознаграждении в размере десяти миллионов рублей за каждый подбитый в Украине американский Abrams. Глава Забайкальского края Александр Осипов подписал распоряжение о выплатах в размере от трех миллионов рублей за захваченные Leopard, до 500 тысяч рублей за уничтоженный Abrams.

Страны Запада в конце января объявили о планах передать Украине нескольких десятков тяжелых танков. Эту бронетехнику украинские военные пока не получили.

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