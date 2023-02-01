Американский производитель оружия предложил Украине купить ударные дроны MQ-9 Reaper за 1 доллар. Но их доставка обойдется в миллионы

Американский производитель оружия General Atomics предложил Украине купить два разведывательно-ударных беспилотника Reaper MQ-9 за один доллар, притом что стоимость одного такого беспилотника в модиMQ-9A Block 1 составляет несколько миллионов долларов, пишет The Wall Street Journal.

Производитель оружия также обещает в рамках сделки за свой счет предоставить Украине наземную станцию управления дронами и покрыть расходы на обучение украинских военных работе с этими беспилотниками.

Однако, отмечает издание, подготовка и транспортировка двух беспилотников может обойтись Украине в десять миллионов долларов, а их ежегодное обслуживание — около восьми миллионов.

Анонсированную сделку еще должен одобрить Белый дом. Американские и украинские власти от комментариев на данном этапе отказались.

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По данным WSJ, за последний год США поставили в Украину более 700 беспилотников, включая тактические дроны Switchblade, однако Reaper — это гораздо более сложный аппарат: размах крыльев Reaper составляет около 20 метров, он может находиться в воздухе более 24 часов и способен нести широкий перечень вооружений, включая ракеты воздух-земля и авиационные бомбы.

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