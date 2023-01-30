WSJ: китайский разработчик ядерного оружия использует американские чипы в обход экспортных ограничений

Китайская академия инженерной физики, занимающаяся исследованием и разработкой ядерного оружия, использует в своей работе американские чипы, которые закупает в обход экспортных ограничений. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Согласно закупочной документации академии, с которой ознакомились журналисты, за последние два года китайский научный центр более десяти раз закупал через посредников микросхемы от американских производителей, включая такие компании, как Intel и Nvidia.

По данным газеты, научный центр может использовать американские чипы как для разработки новых вооружений, так и для обслуживания существующих ядерных запасов.

При этом издание отмечает, что Китайская академия инженерной физики, которая с 1997 года находится в «черном списке» США, закупает не самые новые чипы, предназначенные для массового потребителя, поэтому компании производители не могут контролировать соблюдение требований экспортного контроля.

В октябре 2022 года Минторг США ввел новые правила экспортного контроля, ограничивающие поставки полупроводников и оборудования для их производства, чтобы не позволить Китаю использовать американские технологии для разработки оружия. Газета The Financial Times сообщает, что к концу января США достигли соглашения с Японией и Нидерландами, согласно которому эти страны также введут ограничения на поставки передовых технологий в Китай.