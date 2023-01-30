Власти Монголии заявили, что экономика страны пострадала из-за санкций против России

Экономика Монголии пострадала от санкций, введенных в отношении России из-за полномасштабного вторжения в Украину, сообщил в интервью Financial Times премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ.

«Несмотря на то, что Монголия — демократическая страна, она тоже оказалась под давлением из-за санкций, введенных против России», — сказал премьер-министр.

По его словам, после начала войны Монголия перестала получать так называемые навигационные сборы, которые авиакомпании платили за пролет над территорией страны. Монголия лишилась этих доходов после того, как страны Запада закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов, а Россия в ответ запретила полеты над своей территорией для 36 стран. После этого авиакомпании изменили маршруты, перестав летать через Монголию.

Также Монголия столкнулась со сложностями при оплате топлива, ввозимого из России, поскольку российские энергетические компании и банки попали под санкции. Кроме того, по словам премьер-министра, в Монголии возник дефицит некоторых повседневных товаров, импортируемых из РФ.

По словам главы правительства Монголии, экономические санкции следует вводить после обширных исследований, поскольку они негативно влияют на другие страны, непричастные к российскому вторжению в Украину.

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Министерство финансов России в августе 2022 года, по данным Bloomberg, оценило потери финансового сектора России из-за санкций в сотни миллиардов долларов. В то же время в правительстве РФ представили доклад, в котором прогнозировалось, что из-за санкций Россия может столкнуться с более длительной и глубокой рецессией.

По итогам 2022 года, согласно оценке Всемирного банка (.pdf), ВВП России снизился на 3,5%. В 2023 году банк прогнозирует, что экономика сократится еще на 3,3%, а в 2024 году — вырастет на 1,6%.

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