Акция «Ростелекома» выросли на фоне сообщений о возможной покупке «Мегафона»

Компания «Ростелеком» ведет переговоры по приобретению мобильного оператора «Мегафон» у холдинга USM Group, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Собеседник газеты, близкий к правительству РФ, рассказал, что соответствующий запрос на согласование покупки поступил в кабинет министров в конце 2022 года. Три других источника «Коммерсанта» также подтвердили интерес госоператора к «Мегафону». В то же время собеседники газеты, близкие к «Мегафону», сообщают, что компанией интересуются и другие инвесторы.

В «Ростелекоме», «Мегафоне» и USM Group отказались комментировать ситуацию. В Федеральной антимонопольной службе журналистам сообщили, что ходатайства «Ростелекома» о приобретении «Мегафона» в службу не поступало.

На фоне сообщений о планах госоператора по покупке «Мегафона» акции «Ростелекома» на Мосбирже утром 30 января подорожали на 9,8%. На момент публикации рост стоимости акций снизился до 3,4%.

«Мегафон» обслуживает более 74 миллионов абонентов. В конце декабря 2022 года ФАС признала компанию виновной в необоснованном повышении цен на услуги связи. В мае оператор повысил тарифы для более чем 16,5 миллиона абонентов в среднем на 12%.