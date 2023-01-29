Новак Джокович в десятый раз выиграл Australian Open. Посол Украины призывал выгнать с турнира отца теннисиста за фото с болельщиком в Z-футболке

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл грека Стефаноса Циципаса в финале Australian Open. Матч, проходивший в Мельбурне, завершился со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5).

Таким образом Джокович в 10-й раз выиграл Australian Open, что стало рекордом турнира. Ранее сербский теннисист становился победителем Открытого чемпионата Австралии в 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020 и 2021 годах.

Новая победа Джоковича стала 22-й для спортсмена в турнирах Большого шлема. По этому показателю он сравнялся с испанским теннисистом Рафаэлем Надалем. По количеству побед в одном турнире серб все еще уступает Надалю, который 14 раз становился победителем «Ролан Гаррос».

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Участие Новака Джоковича в Australian Open не обошлось без скандалов. Его отца Срджана Джоковича подвергли критике за то, что во время турнира он позировал с болельщиком в футболке с буквой Z и надписью «Где мы, там Россия». В руках болельщик в этот момент держал российский флаг с портретом российского президента Владимира Путина. В ответ посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко призвал лишить Срджана Джоковича аккредитации на турнире Большого шлема.

Федерация тенниса Австралии предупредила Новака Джоковича и его семью о недопустимости продвижения политических взглядов во время турнира. В итоге Срджан Джокович не пришел на матч сына в полуфинале и финале Australian Open.

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