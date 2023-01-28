Минобороны Великобритании: потери России из-за удара по Макеевке превысили 300 человек. Большинство из них погибли или пропали без вести
Потери России из-за ракетного удара ВСУ по аннексированной Макеевке в Донецкой области, скорее всего, составляют более 300 человек, сообщило министерство обороны Великобритании в своем ежедневном обзоре ситуации в Украине.
«По нашим оценкам, большинство из них, скорее всего, были убиты или пропали без вести, а не получили ранения», — говорится в заявлении министерства.
Российская сторона ранее утверждала, что из-за удара по Макеевке погибли 89 человек. Власти Украины говорили, что погибли около 400 человек. «Русская служба Би-би-си» по открытым данным установила имена 92 российских военных, погибших при обстреле Макеевки, а также выявила еще 15 человек, которые пропали без вести.
По мнению британской военной разведки, информация о погибших, представленная Россией, отличается от данных Минобороны Великобритании из-за «повсеместного присутствия дезинформации в публичных заявлениях российских властей».
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Вооруженные силы Украины в ночь на 1 января обстреляли ПТУ в Макеевке, где находились мобилизованные россияне, преимущественно из Самарской области. По заявлению Минобороны РФ, это произошло из-за того, что личный состав массово использовал телефоныы «в зоне досягаемости средств поражения противника». По версии России, это позволило ВСУ определить координаты расположения военнослужащих, чтобы нанести удар.