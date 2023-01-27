После начала войны и санкций импорт российских товаров в Великобританию рухнул на 98%
Импорт товаров из России в Великобританию в ноябре 2022 года составил 18 миллионов фунтов стерлингов. Это на 98,2% ниже среднемесячного показателя, наблюдавшегося на протяжении года до начала войны в Украине, сообщило британское Бюро национальной статистики.
Экспорт товаров из Великобритании в Россию снизился до 57 миллионов фунтов стерлингов, что означает падение на 77,4%.
Что касается торговли услугами, то их импорт из России сократился на 17% до 117 миллионов фунтов, а экспорт — на 49% до 233 миллионов фунтов.
Бюро национальной статистики отметило, что на торговлю между Россией и Великобританией повлияли экономические санкции, наложенные Лондоном на Москву после начала российского вторжения в Украину. Они, как отмечается, затронули в большей степени товары, чем услуги.
Еще одним фактором снижения двусторонней торговли, вероятно, стало поведение британских предпринимателей, начавших добровольно искать альтернативы российским поставщикам, отметило британское статистическое ведомство.