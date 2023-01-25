МИД Великобритании подтвердил, что двое британских волонтеров погибли под Соледаром
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Министерство иностранных дел Великобритании сообщило, что двое британских волонтеров Крис Пэрри и Эндрю Бэгшоу, которые в начале января пропали без вести, погибли на востоке Украины, пишет «Русская служба Би-би-си».
Родственники погибших британцев сообщили журналистам, что Пэрри и Бэгшоу погибли под Соледаром: они пытались эвакуировать пожилую женщину, когда в их автомобиль попал артиллерийский снаряд.
Крис Пэрри приехал в Украину в марте 2022 года, Эндрю Бэгшоу — в апреле. По словам родителей Эндрю Бэгшоу, оба волонтера развозили продовольствие и медикаменты, а также помогали пожилым людям. 3 января, за три дня до своего исчезновения, Пэрри сообщил журналистам, что начал работать водителем эвакуационной машины.
11 января пресс-служба основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина сообщила, что тело одного из двух пропавших граждан Великобритании нашли. Утверждалось, что при нем обнаружили документы на обоих пропавших мужчин. Близкий к ЧВК Вагнера телеграм-канала «Grey Zone» заявил, что найдено тело Криса Пэрри.
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Соледар — небольшой город в Бахмутском районе Донецкой области Украины, за который в начале января шли ожесточенные бои. 11 января в ЧВК Вагнера заявили, что взяли город под свой контроль. В Минобороны РФ сделали аналогичное заявление 12 января. Украинская сторона потерю Соледара не подтверждала.